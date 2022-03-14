Происшествия 14.03.2022 в 10:32

В Бурятии обиженный сельчанин разгромил дом девушки-соседки

Парню не понравилось, что его выгнали
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии обиженный сельчанин разгромил дом девушки-соседки
Ранним утром в полицию поселка Усть-Баргузин поступил звонок от девушки. Сельчанка рассказала, что сосед бьет стекла, ломает входные ворота и пытается проникнуть к ней в дом. На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии вместе с участковым. Хулигана задержали.

Как выяснилось, 22-летний молодой человек, проживающий по соседству с потерпевшей в двухквартирном доме, пришел к ней в гости. Девушка была с подругой. В ходе совместного распития спиртного между девушками и парнем возник конфликт, после которого молодого человека выгнали. Однако злоумышленник не успокоился и начал бить стекла во всем доме, в том числе и в своих окнах. Затем стал ломать ворота и замок. Испугавшись, девушки позвонили правоохранителям.

«Задержанный доставлен в полицию для принятия правового решения. Причиненный материальный ущерб составил более 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
хулиганство

Все новости

Каждый третий россиянин собирается оформить карту UnionPay
14.03.2022 в 10:58
В Бурятии обиженный сельчанин разгромил дом девушки-соседки
14.03.2022 в 10:32
В Бурятии появится отделение древней конно-спортивной игры
14.03.2022 в 10:32
Бурятия примет 1402 беженца с ДНР и ЛНР
14.03.2022 в 10:15
В Бурятии выздоровели от COVID-19 более 104 тысяч человек
14.03.2022 в 10:10
В Бурятии рассчитывают выйти на допандемийный уровень турпотока в майские праздники
14.03.2022 в 09:56
Судебные приставы Бурятии взыскали пассажирке автобуса 225 тысяч рублей
14.03.2022 в 09:47
Жители Улан-Удэ снова жалуются на обман в косметической компании
14.03.2022 в 09:20
В Бурятии бизнесмена оштрафовали за скупку древесины у «черных лесорубов»
14.03.2022 в 08:39
В Бурятии немного снизилась преступность
14.03.2022 в 08:31
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
В Бурятии выздоровели от COVID-19 более 104 тысяч человек
Число жертв коронавируса в республике приближается к 3 тысячам  
14.03.2022 в 10:10
Жители Улан-Удэ снова жалуются на обман в косметической компании
Горожане сообщают, что их заманивают на процедуры, а после настойчиво требуют взять продукцию в кредит
14.03.2022 в 09:20
В Бурятии бизнесмена оштрафовали за скупку древесины у «черных лесорубов»
Сумма штрафа превысила полмиллиона рублей
14.03.2022 в 08:39
В Улан-Удэ похоронили бойца 11-й отдельной гвардейской ДШБ

Погиб военнослужащий Новолодский Данил Андреевич

13.03.2022 в 16:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru