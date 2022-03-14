В Бурятии обиженный сельчанин разгромил дом девушки-соседки

Ранним утром в полицию поселка Усть-Баргузин поступил звонок от девушки. Сельчанка рассказала, что сосед бьет стекла, ломает входные ворота и пытается проникнуть к ней в дом. На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии вместе с участковым. Хулигана задержали.Как выяснилось, 22-летний молодой человек, проживающий по соседству с потерпевшей в двухквартирном доме, пришел к ней в гости. Девушка была с подругой. В ходе совместного распития спиртного между девушками и парнем возник конфликт, после которого молодого человека выгнали. Однако злоумышленник не успокоился и начал бить стекла во всем доме, в том числе и в своих окнах. Затем стал ломать ворота и замок. Испугавшись, девушки позвонили правоохранителям.«Задержанный доставлен в полицию для принятия правового решения. Причиненный материальный ущерб составил более 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии