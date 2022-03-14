Уголовник из Башкирии обманывал пенсионерок в Бурятии

Полиция Бурятии расследует уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Башкортостана, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пенсионеров из нашей республики.Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленника задержали на территории Башкортостана в начале этого года за совершение аналогичных преступлений. В ходе расследования выяснилось его причастность к девяти фактам мошенничеств, жертвами которых стали жительницы Бурятии, преимущественно, пожилого возраста. Самой старшей из них 88 лет.«Мошеннические действия совершались в июле-августе 2021 года. Злоумышленник звонил на стационарные телефоны жителей сельских районов республики и, представляясь близким родственником (внуком или сыном), сообщал, что попал в ДТП. Для разрешения проблемной ситуации, в том числе, непривлечения его к ответственности, он просил перевести ему деньги. В дальнейшем, меняя голос, подозреваемый продолжал разговор уже под видом полицейского и сообщал реквизиты для перечисления сумм. В некоторых случаях, когда граждане не могли самостоятельно перевести деньги, фигурант использовал услуги такси: вызывал автомобиль на адрес потерпевшего, а после, связываясь с водителем, просил забрать у гражданина наличность и перечислить на подконтрольные ему абонентские номера. Общий ущерб от противоправных деяний составил около 150 тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, в трех случаях из девяти попытки фигуранта похитить чужие деньги не увенчались успехом: потерпевшие вовремя распознали обман, позвонив, якобы, попавшим в ДТП родственникам.Примечательно, что ранее мужчина был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. Летом прошлого года он освободился из колонии и снова взялся за старое.Фото: «Номер один»