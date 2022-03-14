Происшествия 14.03.2022 в 15:34
В Бурятии осужденному пытались передать наркотики в упаковке с джемом
Теперь 19-летний парень сам пойдет под суд
Текст: Эльвира Долговых
В исправительной колонии №2 во время досмотра передачи, адресованной осужденному 1992 года рождения, сотрудники колонии обнаружили запрещенные вещества, спрятанные необычным способом.
Так, в упаковках джема «Махеев» находилось три свертка с веществом темного цвета. При досмотре передачи применялась служебная собака, которая подтвердила наличие наркотических средств в указанных свертках.
Так, в упаковках джема «Махеев» находилось три свертка с веществом темного цвета. При досмотре передачи применялась служебная собака, которая подтвердила наличие наркотических средств в указанных свертках.
«Доставить наркотики в исправительное учреждение намеревался 19-летний житель г. Улан-Удэ. По данному факту проводится проверка, для принятия правового решения материалы переданы в полицию»- сообщили в пресс-службе УФСИН.
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