Происшествия 14.03.2022 в 15:34

В Бурятии осужденному пытались передать наркотики в упаковке с джемом

Теперь 19-летний парень сам пойдет под суд
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Текст: Эльвира Долговых
В Бурятии осужденному пытались передать наркотики в упаковке с джемом
В исправительной колонии №2 во время досмотра передачи, адресованной осужденному 1992 года рождения, сотрудники колонии обнаружили запрещенные вещества, спрятанные необычным способом.



Так, в упаковках джема «Махеев» находилось три свертка с веществом темного цвета. При досмотре передачи применялась служебная собака, которая подтвердила наличие наркотических средств в указанных свертках. 

«Доставить наркотики в исправительное учреждение намеревался 19-летний житель г. Улан-Удэ. По данному факту проводится проверка, для принятия правового решения материалы переданы в полицию»

- сообщили в пресс-службе УФСИН.



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В Бурятии осужденному пытались передать наркотики в упаковке с джемом
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