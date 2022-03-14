В Бурятии осужденному пытались передать наркотики в упаковке с джемом

«Доставить наркотики в исправительное учреждение намеревался 19-летний житель г. Улан-Удэ. По данному факту проводится проверка, для принятия правового решения материалы переданы в полицию» - сообщили в пресс-службе УФСИН.

В исправительной колонии №2 во время досмотра передачи, адресованной осужденному 1992 года рождения, сотрудники колонии обнаружили запрещенные вещества, спрятанные необычным способом.Так, в упаковках джема «Махеев» находилось три свертка с веществом темного цвета. При досмотре передачи применялась служебная собака, которая подтвердила наличие наркотических средств в указанных свертках.