Житель Улан-Удэ жестоко расправился с пожилым отцом

Вечером 11 марта в квартире одного из домов на улице Хахалова в Улан-Удэ произошло убийство 71-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний сын покойного мужчины, который ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах происшествия.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, покойный мужчина проживал в своей квартире вместе с 82-летним приятелем. Пенсионеры вместе нередко употребляли спиртное. 11 марта к мужчине в гости приехал сын. Втроем они стали распивать алкоголь. Однако через некоторое время на фоне опьянения между отцом и сыном произошла ссора, переросшая в потасовку.В начале конфликта хозяин квартиры успел позвонить в полицию и сообщить, что сын ведет себя агрессивно. Правоохранители выехали на адрес. Но в это время сын схватил нож и нанес им множество ударов отцу в грудь и живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Пожилой товарищ пытался помешать нападавшему, но после расправы над отцом обвиняемый переключился на второго пенсионера и также нанес ему ножом множество ударов по различным частям тела. Вскоре к месту происшествия подоспели полицейские, которые задержали злоумышленника и вызвали скорую. Выжившего пенсионера госпитализировали, сейчас ему оказывают врачебную помощь.«В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана в конце расследования после полного анализа всех собранных доказательств», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: pixabay.com