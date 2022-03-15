Происшествия 15.03.2022 в 08:36

В Улан-Удэ фигуранта дела об улетевшем батуте осудили со второй попытки

Инспектор, разрешивший аттракциону работать с нарушениями, получил «условку»
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ фигуранта дела об улетевшем батуте осудили со второй попытки
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении инспектора Гостехнадзора, которого следствие считало виновным в происшествии с перевернувшимся батутом.

Напомним, днем 30 мая 2019 года возле Дома торговли в Улан-Удэ порыв ветра опрокинул надувной батут, в котором находились шестеро детей. В результате два малыша при падении получили тяжкие телесные повреждения, остальные – травмы средней степени тяжести и физическую боль. Также от удара падающим батутом пострадала находившаяся рядом мать одного из детей.

В ходе расследования выяснилось, что владелец батута эксплуатировал его с нарушениями. Также фигурантом дела оказался инспектор Гостехнадзора, который, по версии следствия, несмотря на нарушения, ежегодно выдавал бизнесмену документы об исправности аттракциона и допуске его к эксплуатации.

9 августа 2021 года Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес по делу приговор. Владелец батута был признан виновным и получил три года лишения свободы условно, а инспектор полностью оправдан.

Однако прокуратура не согласилась с оправданием инспектора и подала апелляцию в Верховный суд Бурятии. Там доводы надзорного ведомства сочли обоснованными и отменили оправдательный приговор. Дело вернули на новое рассмотрение другому судье. На этот раз оно закончилось не в пользу инспектора.

«Инспектор признан виновным, он приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 1 год 6 месяцев», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.

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атракционы несчастный случай

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