Происшествия 15.03.2022 в 08:56
В Бурятии пьющего водителя отправили в колонию
Мужчина уже был судим за пьяную езду, но выводов не сделал
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Курумканского района, обвиняемого в пьяном вождении.
«Будучи уже осужденным за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина, не сделав должных выводов, вопреки Правилам дорожного движения в ноябре 2021 года вновь сел за руль в нетрезвом виде. Действия нарушителя были пресечены сотрудниками ГИБДД», сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении. Также он на 3,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Фото: pixabay.com
«Будучи уже осужденным за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина, не сделав должных выводов, вопреки Правилам дорожного движения в ноябре 2021 года вновь сел за руль в нетрезвом виде. Действия нарушителя были пресечены сотрудниками ГИБДД», сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении. Также он на 3,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Фото: pixabay.com
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