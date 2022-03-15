Житель Улан-Удэ организовал наркопритон в военном городке

Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленник был задержан днем 10 декабря прошлого года. В его гараже правоохранители обнаружили пакет с марихуаной весом около 120 граммов. Также в постройке хранились металлические таз и чашка, два фрагмента ткани и другие приспособления, с помощью которых обвиняемый изготавливал наркотики каннабисной группы. В присутствии понятых они были изъяты.





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении неработающего 40-летнего жителя военного городка «Звездный». Он обвинялся в незаконном хранении наркотиков, а также в организации наркопритона.«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с полицейскими установлено, что улан-удэнец с июня по декабрь систематически предоставлял помещение гаража знакомым из числа жителей военного городка для употребления наркотиков. При этом приятели изготавливали и употребляли гашиш и гашишное масло как самостоятельно, так и вместе с хозяином дома. Зачастую употребление запрещенных веществ сопровождалось распитием алкоголя», - рассказали в полиции.Всего в рамках расследования правоохранители выявили 6 наркоманов, все они, включая обвиняемого, привлечены к административной ответственности.Рассмотрев дело, суд признал мужчину виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.Фото: МВД Бурятии