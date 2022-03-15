Происшествия 15.03.2022 в 10:36

На Украине погиб 18-летний военный из Бурятии

Давид Арутюнян погиб, спасая раненого товарища
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Текст: Константин Воронов
На Украине погиб 18-летний военный из Бурятии
Сегодня в Кяхте простятся с военнослужащим Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии, 18-летним Давидом Арутюняном. Он погиб в ходе спецоперации на Украине 1 марта, не дожив до своего 19-летия всего несколько дней.

Как сообщает паблик «Кяхта-инфо 24/7», Давид Арутюнян родился 8 марта 2003 года в Кяхте. Обучался Кяхтинской средней школе №3. После окончания 9 классов в 2018 году поступил в БРТСиПТ, окончил в 2021 году, получив профессию автомеханика. Весной 2021 года был призван в ряды Российской армии и направлен для прохождения службы в 344-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове. После принятия присяги Давид заключил контракт о прохождении военной службы.

В феврале 2022 года участвовал в составе полка в международном учении «Союзная решимость», по итогам которого был отмечен в лучшую сторону командованием подразделения.

Принял участие в специальной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик.

«1 марта 2022 года рядовой Арутюнян получил задачу на выдвижении в составе колонны батальонно-тактической группы. При прохождении населенного пункта колонна попала под обстрел артиллерии противника, в результате чего самоходная артиллерийская установка была подбита и потеряла ход. Давид принял командование боевой машиной на себя, организовал перекличку среди экипажа боевой машины, выяснил, что механик-водитель потерял сознание. Действуя решительно, вытащил товарища из машины и самостоятельно понес его в укрытие. По пути к укрытию Давид получил несколько осколочных ранений в спину. Сумел добраться с потерявшим сознание товарищем до укрытия, однако полученные Давидом ранения оказались смертельными. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии рядовой Арутюнян Д.А. представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)», - рассказали в паблике «Кяхта-инфо 24/7».

Напомним, ранее было известно об 11 погибших на Украине военных из Бурятии. Вот их имена:

- Балданов Цырен Александрович, 1997 г.р., с. Усть-Кяхта, старший лейтенант
- Ошоров Нима Дамбаевич 1976 г.р., п. Монды, гвардии прапорщик
- Семёнов Илья Сергеевич, 1994 г.р., г. Гусиноозерск, старший лейтенант
- Бадмаев Цыбикжап Цыдендамбаевич, 1998 г.р., у. Хонхолой, командир взвода разведроты
- Бадмаев Найдан Эрдыниевич, 1999 г.р., с. Борогол, ефрейтор
- Шокун Александр Владимирович, 1981 г.р., Улан-Удэ, капитан 11-я ДШБ
- Михалев Александр Сергеевич, 1989 г.р, Улан-Удэ, старший сержант 11-я ДШБ
- Воронов Антон Константинович, 1991 г.р., с. Майла, сержант 11-я ДШБ
- Романов Евгений Николаевич, 1988 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор 11-я ДШБ
- Новолодский Данил Андреевич, 1997 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор, 11-я ДШБ
- Плеханов Владимир Анатольевич, 1998 г.р, с. Баргузин, 11-я ДШБ

Фото: «Кяхта-инфо 24/7»
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