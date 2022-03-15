Происшествия 15.03.2022 в 11:17

Пьяный житель Улан-Удэ устроил дебош в трамвае

Мужчина матерился и приставал к кондуктору и пассажирам
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Текст: Константин Воронов
Пьяный житель Улан-Удэ устроил дебош в трамвае
Поздним вечером 14 марта в Росгвардию Бурятии поступил сигнал от сработавшей кнопки тревожной сигнализации, установленной в одном из трамваев Улан-Удэ. К месту происшествия немедленно выехал наряд росгвардейцев. В вагоне правоохранители задержали пьяного мужчину, нарушавшего общественный порядок.

«По словам кондуктора, мужчина ругался нецензурной бранью и отказывался выходить из трамвая, который следовал в депо. Хулиган, дважды проехав по кольцевому маршруту трамвая, приставал к пассажирам и кондуктору», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Нарушителем оказался ранее судимый 41-летний горожанин. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в Улан-Удэ для безопасности кондукторов и пассажиров в каждом трамвайном вагоне установлены кнопки экстренного вызова.

Фото: Росгвардия Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

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