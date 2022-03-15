Два человека погибли, еще несколько пострадали в ДТП на трассе в Бурятии

«В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля получили смертельные травмы. Водитель и пассажиры автобуса доставлены в больницу. В их числе 9 подростков 2007-2008 года рождения, которые возвращались с соревнований», - рассказали в Госавтоиспекции.







Крупное ДТП произошло вечером 15 марта на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 2 км от села Тохой. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автомобиля «Тойота Марк 2» выехал на встречную полосу и врезался в маршрутный автобус «Фиат Дукато», следовавший рейсом Улан-Удэ - Гусиноозерск.В настоящий момент на месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.Фото: МЧС Бурятии, ГИБДД Бурятии