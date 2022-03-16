Происшествия 16.03.2022 в 08:22
В Бурятии будут судить сбытчиков фальшивых денег
Мужчины расплачивались поддельными купюрами в магазинах Улан-Удэ
Текст: Константин Воронов
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в сбыте поддельных денег.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за сбыт наркотиков житель республики решил получать доход от реализации поддельных денег. Для этого в ноябре 2020 года он приобрел в Московской области не менее четырех поддельных купюр достоинством 5 тыс. рублей. В Улан-Удэ злоумышленник передал их двум знакомым, с которыми вступил в сговор на сбыт фальшивок. В дальнейшем один из них рассчитался поддельными деньгами в различных торговых точках Улан-Удэ.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за сбыт наркотиков житель республики решил получать доход от реализации поддельных денег. Для этого в ноябре 2020 года он приобрел в Московской области не менее четырех поддельных купюр достоинством 5 тыс. рублей. В Улан-Удэ злоумышленник передал их двум знакомым, с которыми вступил в сговор на сбыт фальшивок. В дальнейшем один из них рассчитался поддельными деньгами в различных торговых точках Улан-Удэ.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
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