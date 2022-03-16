В Бурятии будут судить сбытчиков фальшивых денег

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в сбыте поддельных денег.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за сбыт наркотиков житель республики решил получать доход от реализации поддельных денег. Для этого в ноябре 2020 года он приобрел в Московской области не менее четырех поддельных купюр достоинством 5 тыс. рублей. В Улан-Удэ злоумышленник передал их двум знакомым, с которыми вступил в сговор на сбыт фальшивок. В дальнейшем один из них рассчитался поддельными деньгами в различных торговых точках Улан-Удэ.В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»