Происшествия 16.03.2022 в 08:33

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с подростками-спортсменами

На место аварии выезжал межрайонный прокурор
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с подростками-спортсменами
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 15 марта в Селенгинском районе.

«На место ДТП выезжал Гусиноозерский межрайонный прокурор. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, вечером 15 марта на автодороге Улан-Удэ-Кяхта вблизи села Тохой столкнулись «Тайота Марк II» и рейсовый микроавтобус «Фиат Дукато», в котором находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с соревнований.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины. Водитель и пассажиры автобуса были доставлены в больницу. По факту ДТП Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.

Фото: МВД Бурятии
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с 16 по 22 марта

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