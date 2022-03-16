Происшествия 16.03.2022 в 08:33
Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с подростками-спортсменами
На место аварии выезжал межрайонный прокурор
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 15 марта в Селенгинском районе.
«На место ДТП выезжал Гусиноозерский межрайонный прокурор. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, вечером 15 марта на автодороге Улан-Удэ-Кяхта вблизи села Тохой столкнулись «Тайота Марк II» и рейсовый микроавтобус «Фиат Дукато», в котором находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с соревнований.
В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины. Водитель и пассажиры автобуса были доставлены в больницу. По факту ДТП Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.
Фото: МВД Бурятии
«На место ДТП выезжал Гусиноозерский межрайонный прокурор. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, вечером 15 марта на автодороге Улан-Удэ-Кяхта вблизи села Тохой столкнулись «Тайота Марк II» и рейсовый микроавтобус «Фиат Дукато», в котором находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с соревнований.
В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины. Водитель и пассажиры автобуса были доставлены в больницу. По факту ДТП Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.
Фото: МВД Бурятии
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