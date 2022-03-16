В Бурятии не могут установить личность погибшего в ДТП пассажира

Прокуратура Бурятии также взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.





Как отметили в ГИБДД Бурятии, виновник аварии - водитель «Тайоты», который выехал на встречную полосу, ранее был лишен водительских прав.







Фото: ГИБДД Бурятии

