Происшествия 16.03.2022 в 09:25
В Бурятии не могут установить личность погибшего в ДТП пассажира
Страшная авария с участием волейбольной команды произошла накануне вечером
Текст: Эльвира Долговых
Сотрудники полиции до сих пор не могут установить личность погибшего пассажира легкового автомобиля. Это мужчина, европейской внешности, на вид ему 40 лет.
Напомним, вечером 15 марта на автодороге Улан-Удэ-Кяхта вблизи села Тохой столкнулись «Тайота Марк II» и рейсовый микроавтобус «Фиат Дукато», в котором находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с соревнований.
В результате аварии погибли 44-летний водитель и пассажир легковой машины. Водитель и пассажиры автобуса были доставлены в больницу. По факту ДТП Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.
Два человека погибли, еще несколько пострадали в ДТП на трассе в Бурятии
15.03.2022 в 21:22
Напомним, вечером 15 марта на автодороге Улан-Удэ-Кяхта вблизи села Тохой столкнулись «Тайота Марк II» и рейсовый микроавтобус «Фиат Дукато», в котором находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с соревнований.
В результате аварии погибли 44-летний водитель и пассажир легковой машины. Водитель и пассажиры автобуса были доставлены в больницу. По факту ДТП Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.
Прокуратура Бурятии также взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.
Как отметили в ГИБДД Бурятии, виновник аварии - водитель «Тайоты», который выехал на встречную полосу, ранее был лишен водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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