Происшествия 16.03.2022 в 09:25

В Бурятии не могут установить личность погибшего в ДТП пассажира

Страшная авария с участием волейбольной команды произошла накануне вечером
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Текст: Эльвира Долговых
В Бурятии не могут установить личность погибшего в ДТП пассажира
Сотрудники полиции до сих пор не могут установить личность погибшего пассажира легкового автомобиля. Это мужчина, европейской внешности, на вид ему 40 лет.
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Напомним, вечером 15 марта на автодороге Улан-Удэ-Кяхта вблизи села Тохой столкнулись «Тайота Марк II» и рейсовый микроавтобус «Фиат Дукато», в котором находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с соревнований.

В результате аварии погибли 44-летний водитель и пассажир легковой машины. Водитель и пассажиры автобуса были доставлены в больницу. По факту ДТП Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.

Прокуратура Бурятии также взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.

Как отметили в ГИБДД Бурятии, виновник аварии - водитель «Тайоты», который выехал на встречную полосу, ранее был лишен водительских прав.

Фото: ГИБДД Бурятии
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