В Бурятии сельчанин угнал иномарку у строителя и уехал в Забайкальский край

В Чите полицейские из Бурятии совместно с коллегами из Забайкальского края задержали мужчину, подозреваемого в угоне.Как сообщили в МВД Бурятии, угон произошел ночью 11 марта в селе Бичура. Неизвестный угнал автомобиль, припаркованный рядом с районным домом культуры одним из работников, производивших там реконструкцию. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин автомашины оставил ключи в замке зажигания.«Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого в Чите. Злоумышленник был задержан на железнодорожном вокзале города, откуда планировал уехать в одно из сел Забайкальского края к родственникам», - сообщили в полиции.В ходе допроса 27-летний житель Бичуры признался в содеянном. Он рассказал, что ночью после распития спиртного решил покататься, для чего угнал автомобиль. Поколесив по Бичуре, подозреваемый направился в Забайкальский край. Однако, уже находясь в соседнем регионе, мужчина был вынужден бросить иномарку на обочине, когда в машине закончился бензин.«Задержанный ранее был неоднократно судим. В частности, трижды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, очередной угон совершил, будучи условно осужденным. Постоянного источника дохода не имеет», - сообщили в МВД Бурятии.Сейчас в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com