В Улан-Удэ нашли сбежавших из соцучреждения подростков

В Улан-Удэ полицейские нашли двух подростков 14 и 16 лет, которые сбежали из социального учреждения вечером 3 марта. Оба несовершеннолетних состояли на учёте за бродяжничество.«15 марта подростки были обнаружены полицейскими в жилом массиве 115 микрорайона. С ними всё в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.