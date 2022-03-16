Происшествия 16.03.2022 в 12:21

В Улан-Удэ нашли сбежавших из соцучреждения подростков

С ними всё в порядке
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ нашли сбежавших из соцучреждения подростков
В Улан-Удэ полицейские нашли двух подростков 14 и 16 лет, которые сбежали из социального учреждения вечером 3 марта. Оба несовершеннолетних состояли на учёте за бродяжничество.

«15 марта подростки были обнаружены полицейскими в жилом массиве 115 микрорайона. С ними всё в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.

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