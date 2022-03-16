Происшествия 16.03.2022 в 13:57
В Бурятии сельские школьницы попались на краже
Девочки пытались похитить одежду из магазина
Текст: Константин Воронов
Днем 14 марта в полицию Прибайкальского района поступило сообщение от работницы одного из магазинов села Турунтаево. Сотрудница торговой точки сообщила, что несовершеннолетние девочки пытались похитить два спортивных костюма, мастерку и ветровку общей стоимостью около 10 тысяч рублей.
Как сообщили в МВД Бурятии, в торговой точке девятиклассницы приметили не оснащенные антикражными устройствами вещи. Затем, зайдя в примерочную, девочки надели их на себя и направились к выходу из магазина. Но там их заметила продавец. Поняв, что кража не осталось незамеченной, школьницы во всем признались и вернули похищенное.
«По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Сотрудниками ПДН со школьницами и их законными представителями проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет. Одна из девочек уже ранее попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление», - рассказали в полиции.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в МВД Бурятии, в торговой точке девятиклассницы приметили не оснащенные антикражными устройствами вещи. Затем, зайдя в примерочную, девочки надели их на себя и направились к выходу из магазина. Но там их заметила продавец. Поняв, что кража не осталось незамеченной, школьницы во всем признались и вернули похищенное.
«По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Сотрудниками ПДН со школьницами и их законными представителями проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет. Одна из девочек уже ранее попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление», - рассказали в полиции.
Фото: pixabay.com
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