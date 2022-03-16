В Бурятии непотушенная сигарета едва не уничтожила деревню

Днем 15 марта в 3-х километрах от села Окино-Ключи Бичурского района произошло возгорание сухой травы. К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы Бичурского отряда ГПС РБ, также в тушении участвовали местные жители.Как рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных сухая трава горела на большой площади. Общими усилиями огнеборцев и местных жителей перехода огня на село Окино-Ключи допущено не было. Открытое горение удалось остановить в километре от населенного пункта.«Очаг пожара был расположен возле автомобильной трассы Бичура - Окино-Ключи. Предварительно причиной возгорания стала непотушенная сигарета. За несвоевременную уборку сухой травы в границах населенного пункта в отношении главы сельского поселения «Окино-Ключевское» составлен протокол об административном правонарушении», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com