В Улан-Удэ бизнесмена осудили за невыплату зарплаты и сокрытие налогов

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора строительной компании. Он обвинялся в сокрытии денежных средств организации от налогов и невыплате зарплаты работникам.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с января 2018 года по апрель 2019 года руководитель строительной организации, имея финансовую возможность, не выплатил зарплату в полном объеме 97 работникам. Сумма задолженности составила 11 млн рублей. Кроме того, обвиняемый скрыл от налогообложения доход в размере 45,7 млн рублей. Деньги тратились на нужды организации, не связанные с оплатой труда и обязательными платежами.Суд признал бизнесмена виновным и приговорил к штрафу в размере 600 тыс. рублей с рассрочкой в течение года.Фото: «Номер один»