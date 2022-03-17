Происшествия 17.03.2022 в 08:27

В Улан-Удэ бизнесмена осудили за невыплату зарплаты и сокрытие налогов

Предприниматель получил крупный штраф, правда, с рассрочкой его оплаты
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бизнесмена осудили за невыплату зарплаты и сокрытие налогов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора строительной компании. Он обвинялся в сокрытии денежных средств организации от налогов и невыплате зарплаты работникам.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с января 2018 года по апрель 2019 года руководитель строительной организации, имея финансовую возможность, не выплатил зарплату в полном объеме 97 работникам. Сумма задолженности составила 11 млн рублей. Кроме того, обвиняемый скрыл от налогообложения доход в размере 45,7 млн рублей. Деньги тратились на нужды организации, не связанные с оплатой труда и обязательными платежами.

Суд признал бизнесмена виновным и приговорил к штрафу в размере 600 тыс. рублей с рассрочкой в течение года.

Фото: «Номер один»
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долги по зарплате налоги

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