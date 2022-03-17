Происшествия 17.03.2022 в 08:50

В Бурятии пьющую женщину-водителя отправили убирать улицы

В пьяном виде сельчанка села за руль и совершила ДТП
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьющую женщину-водителя отправили убирать улицы
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Тарбагатайского района, обвиняемой в пьяном вождении.  

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2021 года женщина привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В феврале 2022 года обвиняемая после распития спиртного с подругой решила съездить на автозаправочную станцию. По дороге она не справилась с управлением и врезаласьво встречную машину.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 180 часам обязательных работ. Также сельчанка лишена водительских прав сроком на 1,5 года.

Фото: «Номер один»
Теги
пьяные водители

Все новости

Реконструкция дамбы в Улан-Удэ завершится до 2024 года
17.03.2022 в 09:08
В Бурятии пьющую женщину-водителя отправили убирать улицы
17.03.2022 в 08:50
Бизнесмены пришли с жалобами к прокурору Бурятии
17.03.2022 в 08:41
В Улан-Удэ бизнесмена осудили за невыплату зарплаты и сокрытие налогов
17.03.2022 в 08:27
Рейс Улан-Удэ – Улан-Батор оккупировали валютные спекулянты
17.03.2022 в 06:00
В Кяхте простились с младшим сержантом 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
16.03.2022 в 18:28
В Бурятии непотушенная сигарета едва не уничтожила деревню
16.03.2022 в 17:30
Улан-Удэ примет Всероссийский фестиваль-конкурс эстрады «Байкал Art- спектр»
16.03.2022 в 17:19
В Улан-Удэ возводят стены нового корпуса школы №32
16.03.2022 в 17:06
Более 200 детских и спортивных площадок благоустроят в Бурятии по программе «1000 дворов»
16.03.2022 в 16:20
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
В Улан-Удэ бизнесмена осудили за невыплату зарплаты и сокрытие налогов
Предприниматель получил крупный штраф, правда, с рассрочкой его оплаты
17.03.2022 в 08:27
В Бурятии непотушенная сигарета едва не уничтожила деревню
Огонь остановили на дальних подступах к населенному пункту
16.03.2022 в 17:30
В Бурятии сельские школьницы попались на краже
Девочки пытались похитить одежду из магазина
16.03.2022 в 13:57
В Бурятии женщина, из-за которой в пожаре погибли мужчина и ребенок, предстанет перед судом
Жительница Кяхты длительное время не проводила в квартире ремонт ветхой и поврежденной электропроводки
16.03.2022 в 13:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru