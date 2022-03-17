Происшествия 17.03.2022 в 08:50
В Бурятии пьющую женщину-водителя отправили убирать улицы
В пьяном виде сельчанка села за руль и совершила ДТП
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Тарбагатайского района, обвиняемой в пьяном вождении.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2021 года женщина привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В феврале 2022 года обвиняемая после распития спиртного с подругой решила съездить на автозаправочную станцию. По дороге она не справилась с управлением и врезаласьво встречную машину.
Суд признал женщину виновной и приговорил к 180 часам обязательных работ. Также сельчанка лишена водительских прав сроком на 1,5 года.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2021 года женщина привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В феврале 2022 года обвиняемая после распития спиртного с подругой решила съездить на автозаправочную станцию. По дороге она не справилась с управлением и врезаласьво встречную машину.
Суд признал женщину виновной и приговорил к 180 часам обязательных работ. Также сельчанка лишена водительских прав сроком на 1,5 года.
Фото: «Номер один»
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