Жительница Улан-Удэ обворовала свою сестру

«Сотрудниками полиции мобильное устройство изъято. Подозреваемая в содеянном раскаялась и призналась, что потратила похищенные средства на ставки на спорт. Она уже возместила 4 тысячи рублей. Ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась, работает официантом в кафе» - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

В полицию Улан-Удэ поступило заявление от 18-летней местной жительницы о краже телефона. Девушка предположила, что гаджет был похищен во время поездки в трамвае с двоюродной сестрой, у которой она, приехав из района, гостила в течение нескольких дней. Мобильное устройство, якобы, пропало из сумки родственницы, попросившей гаджет для просмотра новостных лент соцсетей. Также потерпевшая сообщила, что после с её счёта были списаны более шести тысяч рубле, рассказали в республиканском МВД.Полицейские установили, что к происшествию причастна та самая родственница. Ранее она с разрешения заявительницы перевела себе 1000 рублей через её телефон и уже тогда обратила внимание на наличие на счёте ещё более шести тысяч рублей.В последующем, продолжая пользоваться гаджетом, девушка незаметно от владелицы техники несколькими суммами перечислила оставшиеся средства. Чтобы «замести» следы, она решила и вовсе похитить и продать телефон. При этом родственнице она солгала о краже гаджета неизвестными и, кроме того, поддержала её решение об обращении в орган внутренних дел, где отрицала свою причастность к противоправному деянию.Несмотря на раскаяние девушки, в отношении нее возбуждено уголовное дело.