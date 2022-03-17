Происшествия 17.03.2022 в 10:09

Жительница Улан-Удэ обворовала свою сестру

18-летняя девушка похитила со счета родственницы 6 тысяч рублей, а затем и вовсе украла ее телефон
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Текст: Эльвира Долговых
Жительница Улан-Удэ обворовала свою сестру
"Номер один"
В полицию Улан-Удэ поступило заявление от 18-летней местной жительницы о краже телефона. Девушка предположила, что гаджет был похищен во время поездки в трамвае с двоюродной сестрой, у которой она, приехав из района, гостила в течение нескольких дней. Мобильное устройство, якобы, пропало из сумки родственницы, попросившей гаджет для просмотра новостных лент соцсетей. Также потерпевшая сообщила, что после с её счёта были списаны более шести тысяч рубле, рассказали в республиканском МВД.

Полицейские установили, что к происшествию причастна та самая родственница. Ранее она с разрешения заявительницы перевела себе 1000 рублей через её телефон и уже тогда обратила внимание на наличие на счёте ещё более шести тысяч рублей.

В последующем, продолжая пользоваться гаджетом, девушка незаметно от владелицы техники несколькими суммами перечислила оставшиеся средства. Чтобы «замести» следы, она решила и вовсе похитить и продать телефон. При этом родственнице она солгала о краже гаджета неизвестными и, кроме того, поддержала её решение об обращении в орган внутренних дел, где отрицала свою причастность к противоправному деянию.

«Сотрудниками полиции мобильное устройство изъято. Подозреваемая в содеянном раскаялась и призналась, что потратила похищенные средства на ставки на спорт. Она уже возместила 4 тысячи рублей. Ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась, работает официантом в кафе»

- сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Несмотря на раскаяние девушки, в отношении нее возбуждено уголовное дело.
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