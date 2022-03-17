Происшествия 17.03.2022 в 11:02

В Бурятии молодой убийца получил 17 лет колонии

На 8 марта парень до смерти забил двух мужчин
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии молодой убийца получил 17 лет колонии
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 23-летнего жителя Бичурского района, обвиняемого в убийстве двух человек. Подсудимый признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

Жестокое преступление произошло 8 марта 2021 года. Как рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии, в этот день обвиняемый, проживающий в селе Слобода, вместе с матерью и ее сожителем пришел в гости к односельчанину, в доме у которого их компания стала употреблять спиртное, отмечая праздник.

Вечером на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и сожителем матери из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе парень стал избивать противника, нанося ему удары руками и ногами по голове и телу. Затем молодой человек жестоко избил хозяина дома, который пытался его успокоить. От полученных травм оба мужчины умерли на месте.

Следующим утром обвиняемый покинул дом, из соседнего села позвонил в полицию и, представившись другим именем, сообщил о происшествии. Однако вскоре его задержали и отправили под стражу.

Фото: pixabay.com
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