В Бурятии молодой убийца получил 17 лет колонии

Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 23-летнего жителя Бичурского района, обвиняемого в убийстве двух человек. Подсудимый признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.Жестокое преступление произошло 8 марта 2021 года. Как рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии, в этот день обвиняемый, проживающий в селе Слобода, вместе с матерью и ее сожителем пришел в гости к односельчанину, в доме у которого их компания стала употреблять спиртное, отмечая праздник.Вечером на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и сожителем матери из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе парень стал избивать противника, нанося ему удары руками и ногами по голове и телу. Затем молодой человек жестоко избил хозяина дома, который пытался его успокоить. От полученных травм оба мужчины умерли на месте.Следующим утром обвиняемый покинул дом, из соседнего села позвонил в полицию и, представившись другим именем, сообщил о происшествии. Однако вскоре его задержали и отправили под стражу.Фото: pixabay.com