В Улан-Удэ задержали дерзких молодых грабителей

В Улан-Удэ полицейские задержали двух парней в возрасте 18 и 20 лет, подозреваемых в серии грабежей.Как сообщили в МВД Бурятии, в конце февраля молодые люди попытались похитить кассовый аппарат из гостиницы, где распивали спиртное. Злоумышленники попросили администратора принять их номер. Пока женщина находилась в комнате, один из них подпёр дверь, не давая ей выйти, а второй - забрал с ресепшена кассовый аппарат. Молодой человек направился к входной двери здания, но доступ на улицу оказался заблокирован. Испугавшись, он вернул кассовый ящик обратно (в кассе находились 7 тысяч рублей), после чего злоумышленники, найдя свободный номер, скрылись через окно.Позднее подозреваемые дважды ограбили павильон на улице Васильковой. Сначала 2 марта 18-летний молодой человек, набрав в пакет спиртное, продукты и сигареты, скрылся из помещения, не заплатив. 4 марта аналогичным способом имущество из той же торговой точки похитил его приятель.«По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Злоумышленники ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Нигде не работают», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»