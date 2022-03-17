Происшествия 17.03.2022 в 11:34

В Улан-Удэ задержали дерзких молодых грабителей

Парни дважды ограбили один магазин и пытались ограбить гостиницу
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали дерзких молодых грабителей
В Улан-Удэ полицейские задержали двух парней в возрасте 18 и 20 лет, подозреваемых в серии грабежей.

Как сообщили в МВД Бурятии, в конце февраля молодые люди попытались похитить кассовый аппарат из гостиницы, где распивали спиртное. Злоумышленники попросили администратора принять их номер. Пока женщина находилась в комнате, один из них подпёр дверь, не давая ей выйти, а второй - забрал с ресепшена кассовый аппарат. Молодой человек направился к входной двери здания, но доступ на улицу оказался заблокирован. Испугавшись, он вернул кассовый ящик обратно (в кассе находились 7 тысяч рублей), после чего злоумышленники, найдя свободный номер, скрылись через окно.

Позднее подозреваемые дважды ограбили павильон на улице Васильковой. Сначала 2 марта 18-летний молодой человек, набрав в пакет спиртное, продукты и сигареты, скрылся из помещения, не заплатив. 4 марта аналогичным способом имущество из той же торговой точки похитил его приятель.

«По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Злоумышленники ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Нигде не работают», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
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