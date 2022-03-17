Происшествия 17.03.2022 в 12:38
В Бурятии нашли мертвыми супружескую пару
Вероятно, они задохнулись от газа
Текст: Константин Воронов
Вечером 16 марта в одном из домов в селе Сужа были обнаружены тела 56-летнего мужчины и его 53-летней супруги. По данному факту Следственный комитет Бурятии начал проверку.
Как сообщили в следственном ведомстве, супруги проживали в частном доме в селе Сужа. На зиму они уезжали в другой город к детям, после чего 11 марта вернулись обратно. В доме не было запасов дров, поэтому хозяин приобрел большой газовый баллон, подключил к нему портативную горелку, при помощи которой стал отапливать помещение.
В последний раз сельчане видели супружескую пару 14 марта, этим же днем датированы последние принятые на их телефоны звонки. Спустя два дня вечером соседка зашла к ним домой через незапертую дверь и в спальне обнаружила тела мужчины и женщины. Внутри ощущался резкий запах газа. Вентиль баллона был открыт, газ проникал наружу через горелку, в которой не было огня. Вероятно, ночью, пока супруги спали, горелка потухла, газ стал заполнять жилое помещение, вызвав отравление и гибель людей.
«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в следственном ведомстве, супруги проживали в частном доме в селе Сужа. На зиму они уезжали в другой город к детям, после чего 11 марта вернулись обратно. В доме не было запасов дров, поэтому хозяин приобрел большой газовый баллон, подключил к нему портативную горелку, при помощи которой стал отапливать помещение.
В последний раз сельчане видели супружескую пару 14 марта, этим же днем датированы последние принятые на их телефоны звонки. Спустя два дня вечером соседка зашла к ним домой через незапертую дверь и в спальне обнаружила тела мужчины и женщины. Внутри ощущался резкий запах газа. Вентиль баллона был открыт, газ проникал наружу через горелку, в которой не было огня. Вероятно, ночью, пока супруги спали, горелка потухла, газ стал заполнять жилое помещение, вызвав отравление и гибель людей.
«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: «Номер один»
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