В Бурятии нашли мертвыми супружескую пару

Вечером 16 марта в одном из домов в селе Сужа были обнаружены тела 56-летнего мужчины и его 53-летней супруги. По данному факту Следственный комитет Бурятии начал проверку.Как сообщили в следственном ведомстве, супруги проживали в частном доме в селе Сужа. На зиму они уезжали в другой город к детям, после чего 11 марта вернулись обратно. В доме не было запасов дров, поэтому хозяин приобрел большой газовый баллон, подключил к нему портативную горелку, при помощи которой стал отапливать помещение.В последний раз сельчане видели супружескую пару 14 марта, этим же днем датированы последние принятые на их телефоны звонки. Спустя два дня вечером соседка зашла к ним домой через незапертую дверь и в спальне обнаружила тела мужчины и женщины. Внутри ощущался резкий запах газа. Вентиль баллона был открыт, газ проникал наружу через горелку, в которой не было огня. Вероятно, ночью, пока супруги спали, горелка потухла, газ стал заполнять жилое помещение, вызвав отравление и гибель людей.«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»