Происшествия 17.03.2022 в 17:21

Улан-удэнцы смошенничали на командировочных расходах

В отношении работников возбуждены уголовные дела
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Текст: Номер один
Улан-удэнцы смошенничали на командировочных расходах
14 марта в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение от работников службы безопасности одной из организации, которая работает в Бурятии.  Сотрудник рассказал, что в начале февраля трое работников предприятия были направлены в командировку в г. Северобайкальск. Мужчины проживали несколько дней на съемной квартире. По окончанию командировки по приезду в Улан-Удэ работники предоставили в бухгалтерию предприятия договор и чеки об аренде жилого помещения и получили соответствующую компенсацию. 

Сотрудники службы безопасности проверили информацию и выяснили, что мужчины предоставили документы об оплате, в которых была указана ненастоящая стоимость аренды квартиры. И решили об этом сообщить в полицию. Ущерб, причиненный организации от противоправных действий работников, составил более 40 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела (ч. 1 ст. 159 УК РФ – Мошенничество).  Дознание продолжается, сообщает «Мой Северобайкальск».      

Фото: "Номер один". 
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