Улан-удэнцы смошенничали на командировочных расходах

14 марта в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение от работников службы безопасности одной из организации, которая работает в Бурятии. Сотрудник рассказал, что в начале февраля трое работников предприятия были направлены в командировку в г. Северобайкальск. Мужчины проживали несколько дней на съемной квартире. По окончанию командировки по приезду в Улан-Удэ работники предоставили в бухгалтерию предприятия договор и чеки об аренде жилого помещения и получили соответствующую компенсацию.Сотрудники службы безопасности проверили информацию и выяснили, что мужчины предоставили документы об оплате, в которых была указана ненастоящая стоимость аренды квартиры. И решили об этом сообщить в полицию. Ущерб, причиненный организации от противоправных действий работников, составил более 40 тысяч рублей.Полицейские возбудили уголовные дела (ч. 1 ст. 159 УК РФ – Мошенничество). Дознание продолжается, сообщает «Мой Северобайкальск».Фото: "Номер один".