Происшествия 18.03.2022 в 08:21

В Бурятии чиновник присвоил 1,6 млн бюджетных рублей

Они выделялись в качестве субсидии гражданам на приобретение жилья
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии чиновник присвоил 1,6 млн бюджетных рублей
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении чиновника администрации Курумканского района. Он обвиняется в семи эпизодах мошенничества в крупном размере.

«Обвиняемый с марта 2017 года по май 2019 года, используя служебное положение, похитил средства субсидии, выделенные шести гражданам на приобретение жилья и компенсацию затраченных собственных средств при его строительстве и ремонте, в сумме 1,6 млн рублей. Следует отметить, что трое из граждан не имели соответствующего права на получение социальных выплат. Прокуратурой республики и тремя потерпевшими жителями района заявлены гражданские иски о взыскании с обвиняемого суммы ущерба», - рассказали в надзорном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело поступило в Баргузинский райсуд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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