Происшествия 18.03.2022 в 08:21
В Бурятии чиновник присвоил 1,6 млн бюджетных рублей
Они выделялись в качестве субсидии гражданам на приобретение жилья
Текст: Константин Воронов
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении чиновника администрации Курумканского района. Он обвиняется в семи эпизодах мошенничества в крупном размере.
«Обвиняемый с марта 2017 года по май 2019 года, используя служебное положение, похитил средства субсидии, выделенные шести гражданам на приобретение жилья и компенсацию затраченных собственных средств при его строительстве и ремонте, в сумме 1,6 млн рублей. Следует отметить, что трое из граждан не имели соответствующего права на получение социальных выплат. Прокуратурой республики и тремя потерпевшими жителями района заявлены гражданские иски о взыскании с обвиняемого суммы ущерба», - рассказали в надзорном ведомстве.
В настоящее время уголовное дело поступило в Баргузинский райсуд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
«Обвиняемый с марта 2017 года по май 2019 года, используя служебное положение, похитил средства субсидии, выделенные шести гражданам на приобретение жилья и компенсацию затраченных собственных средств при его строительстве и ремонте, в сумме 1,6 млн рублей. Следует отметить, что трое из граждан не имели соответствующего права на получение социальных выплат. Прокуратурой республики и тремя потерпевшими жителями района заявлены гражданские иски о взыскании с обвиняемого суммы ущерба», - рассказали в надзорном ведомстве.
В настоящее время уголовное дело поступило в Баргузинский райсуд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество