В Бурятии чиновник присвоил 1,6 млн бюджетных рублей

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении чиновника администрации Курумканского района. Он обвиняется в семи эпизодах мошенничества в крупном размере.«Обвиняемый с марта 2017 года по май 2019 года, используя служебное положение, похитил средства субсидии, выделенные шести гражданам на приобретение жилья и компенсацию затраченных собственных средств при его строительстве и ремонте, в сумме 1,6 млн рублей. Следует отметить, что трое из граждан не имели соответствующего права на получение социальных выплат. Прокуратурой республики и тремя потерпевшими жителями района заявлены гражданские иски о взыскании с обвиняемого суммы ущерба», - рассказали в надзорном ведомстве.В настоящее время уголовное дело поступило в Баргузинский райсуд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»