В Бурятии осудили браконьера

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, обвиняемого в незаконной охоте.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2021 года мужчина установил в лесу Тункинского нацпарка четыре металлические петли для охоты на диких животных. Спустя 3 дня в ловушки попали две кабарги, которые погибли. Ущерб от действий браконьера составил 600 тысяч рублей.Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с мужчины ущерба в размере 600 тыс. рублей.Фото: «Номер один»