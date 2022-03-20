Опыты над «младенцами»?

«Организован на основании циркуляра управляющего Забайкальской областью и с согласия верхнеудинского городского общества. В нем помещались дети, поступающие с родителями в Верхнеудинский тюремный замок, чтобы оградить их «от влияния тюрем в самом нежном их возрасте». В общественном приговоре от 28 октября 1873 года верхнеудинское городское общество приняло решение о выделении на устройство приюта 500 руб., и вынесло решение именовать его в честь Милютина - основателя вице-президента попечительных тюремных отделений - Милютинским» - пишет Валерий Гурьянов.

«В 1905 году приют существует исключительно на средства с розыгрыша лотереи «аллегри» (с немедленной выдачей выигрыша. - Прим. авт.) и спектаклей, ставившихся в общественном собрании. На это время всех детей здесь было 20, от двухлетнего до 17-летнего возраста. Дети обучались грамоте по программе церковно-приходских школ, ведению хозяйства. Мальчиков посылали в разные мастерские для изучения ремесел, а девочки учились шить и рукодельничать. За время его существования более 80 детей нашли в нем пристанище и уход» - пишет Гурьянов.

«Плоды доставлены в состоянии полной естественной мумификации. Это значит, что в данном состоянии посмертных изменений они могли находиться очень долго в неизменном виде. При этом даже если бы их не обнаружили, их состояние могло оставаться таким же на протяжении очень длительного времени – десятков лет. Поэтому точно установить давность наступления смерти практически невозможно, потому что это трупное явление, мумификация, является консервирующим. И сохраняет труп в неизменном состоянии длительное время» - рассказал Константин Югов.

«По антропометрическим данным, проведенным сразу после поступления плодов, можно высказаться, что их сроки примерно составляют 14 - 18 недель. Но давность наступления смерти могла быть очень длительной – 80, 90, 100 лет... К тому же не исключается, что данные плоды могли быть просто музейными экспонатами. После экспертизы будет ориентировочно высказана давность наступления смерти. Такие экспертизы занимают от трех-четырех недель» - добавил Константин Югов.

На минувшей неделе всю республику облетела пугающая новость – в центре города на чердаке реконструируемого дома под слоем шлака строители обнаружили тела двух младенцев. Вскоре выяснилось, что это два мумифицированных человеческих эмбриона. Эксперты ломают голову, как на чердак старинного архитектурного памятника попали два трупа?Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, по предварительным данным, в указанном доме в начале прошлого века, возможно, располагалось медицинское образовательное учреждение, поэтому эмбрионы могли использовать как учебные материалы. На эту версию указывают и другие находки: рядом с телами обнаружили флаконы из-под медицинских препаратов, а также предметы лечебного дела конца 19 – начала 20 века, что определили по оставшимся этикеткам и маркировкам.Не исключено, что найденные эмбрионы являлись демонстративными лабораторными образцами и использовались в качестве учебного пособия. В ходе осмотра судебно-медицинским экспертом в соответствии с анатомо-морфологическими показателями предварительно определено, что развитие обнаруженных эмбрионов соответствует 14 - 16 неделям беременности, после прерывания которой вес плода составлял около 120 - 125 граммов и эмбрионы являлись заведомо нежизнеспособными, рассказали в ведомстве.Кроме того, эксперты отметили, с учетом высыхания эмбрионы могли храниться на этом чердаке от нескольких десятков вплоть до сотни лет. По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, а также назначено судебно-медицинское исследование. Однако это не единственное предположение.Согласно книге бурятского архитектора-реставратора Валерия Гурьянова «По Большой, Большой-Николаевской», этот дом построили в 1870-е годы. В советский период здание действительно было известно как дом санитарного просвещения. Позднее в нем располагался центр медицинской профилактики. А в самом начале дом построили для создания в нем приюта для детей-арестантов.Автор на основе исторических документов рассказал, что попечительницей приюта значилась горожанка Мария Сысоева. Перед строительством она написала письмо в городскую ратушу с просьбой оказать содействие для отвода пустопорожней земли в черте города под постройку здания. Впрочем, сначала ей было отказано, но правление приюта продолжило настойчиво просить.Спустя некоторое время верхнеудинское городское общество в своем общественном приговоре от 22 декабря 1874 года отметило, что, «вполне сочувствуя человеколюбивым целям, единственному во всем Забайкалье приюту для детей арестантов» готово уступить в вечное владение просимую землю. Кроме того, Гурьянов отмечает, что большую помощь в приобретении здания оказал некий местный купец второй гильдии С. Ф. Борисов.Уже в 1915 году в приюте находились 27 подопечных: 14 девочек и 13 мальчиков. Как отмечает писатель, пожертвования в пользу приюта делали все торгово-промышленные и кооперативные товарищества города. Гурьянов отмечает, что в те времена жертвовали в пользу приюта даже заключенные тюрьмы. Так, в одном документе за январь 1920 года начальник тюрьмы пишет: «При сем препровождаю 500 руб., пожалованные на приют помилованными атаманом Семеновым, заключенными Батышевым и Алемасовым».Вопрос: могло ли быть такое, что эмбрионы остались на чердаке с тех давних времен? Как отмечают эксперты, такой вариант не исключен.На сегодня найденные эмбрионы находятся на исследовании у судебно-медицинской экспертизы, но работать с настолько мумифицированными плодами сложно – они могли пролежать нетронутыми вплоть до 100 лет. Начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Константин Югов отметил, что на основании двух экспертиз возможно установить точные сроки внутриутробной жизни эмбрионов и только ориентировочную давность наступления смерти.Эксперт отметил, что после поступления эмбрионов в отдел удалось выяснить, что их внутриутробная жизнь может соответствовать от 14 до 18 недель беременности.К сожалению, на сегодняшний день осталось мало краеведов, кто мог бы подробно рассказать о бытности тех времен, а живых свидетелей не осталось. Сейчас в старинном здании и вовсе располагается туристический информационный центр. Как же два эмбриона оказались под слоем шлака? Остались они там со времен приюта для арестантов, были ли следствием тайного аборта, а может, музейными экспонатами или учебными образцами для студентов-медиков? Увы, вероятнее всего, это останется загадкой.Эржена Мансорунова, «Номер один».