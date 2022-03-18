В Улан-Удэ маргинал украл породистую собаку и продал ее прохожему

Днем 15 марта в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже собаки породы хаски обратилась 22-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестный похитил её собаку, которую она, отправившись за покупками, привязала у торгового комплекса на улице Сахьяновой. Ущерб составил шесть тысяч рублей.Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Неподалеку от торгового комплекса сотрудниками патрульно-постовой службы увидели мужчину с украденной собакой и задержали его. Однако горожанин пояснил, что животное он не крал, а купил у незнакомца за 300 рублей.Полицейские вновь приступили к поискам злоумышленника. Просмотрев записи с камер на территории торгового комплекса, они установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний горожанин. Он уже был судим за имущественные преступления и ведет асоциальный образ жизни.«В кратчайшее время подозреваемый был задержан, он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com