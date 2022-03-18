Происшествия 18.03.2022 в 10:54

23-летний десантник из Бурятии погиб при обстреле под Мариуполем

Владислав Самков представлен к награждению орденом Мужества посмертно
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Текст: Константин Воронов
23-летний десантник из Бурятии погиб при обстреле под Мариуполем
В Бурятии стало известно о гибели на Украине 23-летнего Владислава Самкова. Как сообщает паблик «Кабанск-инфо.24/7», военнослужащий погиб 6 марта под Мариуполем на Украине. Колонна его роты попала под артиллерийский обстрел противника, в результате он получил смертельные ранения.

Владислав Самков родился 20 ноября 1998 года в селе Выдрино. Учился в Выдринской средней школе. После окончания 9 класса поступил в Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса, который закончил с красным дипломом, получив профессию автомеханик.

В 2018 году был призван в ряды Российской армии и направлен для прохождения службы в город Елань Свердловской области. После принятия присяги заключил контракт о прохождении воинской службы.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор ВДВ Самков Владислав Николаевич представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)», сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

Прощание с Владиславом Самковым пройдёт 18 марта в 13.00 в Парке Победы села Выдрино.

Владислав Самков стал 16-м военнослужащим, гибель которого на Украине официально подтверждена. Ранее в ходе спецоперации там погибли:

- Балданов Цырен Александрович, 1997 г.р., с. Усть-Кяхта, старший лейтенант
- Ошоров Нима Дамбаевич 1976 г.р., п. Монды, гвардии прапорщик
- Семёнов Илья Сергеевич, 1994 г.р., г. Гусиноозерск, старший лейтенант
- Бадмаев Цыбикжап Цыдендамбаевич, 1998 г.р., у. Хонхолой, командир взвода разведроты
- Бадмаев Найдан Эрдыниевич, 1999 г.р., с. Борогол, ефрейтор
- Шокун Александр Владимирович, 1981 г.р., Улан-Удэ, капитан 11-я ДШБ
- Михалев Александр Сергеевич, 1989 г.р, Улан-Удэ, старший сержант 11-я ДШБ
- Воронов Антон Константинович, 1991 г.р., с. Майла, сержант 11-я ДШБ
- Романов Евгений Николаевич, 1988 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор 11-я ДШБ
- Новолодский Данил Андреевич, 1997 г.р., Улан-Удэ, ефрейтор, 11-я ДШБ
- Плеханов Владимир Анатольевич, 1998 г.р, с. Баргузин, 11-я ДШБ
- Арутюнян Давид Акопович, 2003 г.р., Кяхта, рядовой 76-й десантно-штурмовой дивизии
- Цыденов Батор Валерьевич, 1982 г.р., с. Мурочи, младший сержант, 37-я МБ
- Белобородов Евгений Николаевич, 2001 г.р., с Сосново-Озерское, 37-я МБ
- Рыков Денис Сергеевич, 1990 г.р., с. Новая Брянь, младший сержант танковой бригады

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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