Житель Улан-Удэ «кинул» горожанку на 190 тысяч рублей

Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 46-летнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве.Как рассказали в МВД Бурятии, в июле 2021 города в одном из пабликов в соцсети, посвященном работе в Южной Корее, мужчина познакомился с 29-летней улан-удэнкой. Девушка интересовалась возможностью и условиями оформления туристической визы. Собеседник отметил, что сам несколько лет назад выезжал для работы в эту страну и предложил свою помощь в оформлении необходимого пакета документов, оговорив размер оплаты за свой труд – 190 тысяч рублей.Гражданка согласилась и перечислила требуемую сумму. Сама же по указке отправила ему через мессенджер копию паспорта, свидетельства о рождении и справку об отсутствии судимости, необходимые для получения визы. Мужчина заверил, что готовые документы девушка сможет забрать к середине сентября в Иркутске, как только подойдет электронная очередь. Однако спустя время он перестал выходить на связь, сменив номер и удалив аккаунт в соцсети. В декабре потерпевшая обратилась в полицию.«46-летний подозреваемый задержан. Злоумышленник признался в обмане и пообещал возместить причиненный ущерб. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, работает. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»