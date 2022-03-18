Происшествия 18.03.2022 в 12:30

Житель Улан-Удэ «кинул» горожанку на 190 тысяч рублей

Мужчина обещал помочь ей в оформлении визы, но, получив деньги, исчез
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ «кинул» горожанку на 190 тысяч рублей
Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 46-летнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве.

Как рассказали в МВД Бурятии, в июле 2021 города в одном из пабликов в соцсети, посвященном работе в Южной Корее, мужчина познакомился с 29-летней улан-удэнкой. Девушка интересовалась возможностью и условиями оформления туристической визы. Собеседник отметил, что сам несколько лет назад выезжал для работы в эту страну и предложил свою помощь в оформлении необходимого пакета документов, оговорив размер оплаты за свой труд – 190 тысяч рублей.

Гражданка согласилась и перечислила требуемую сумму. Сама же по указке отправила ему через мессенджер копию паспорта, свидетельства о рождении и справку об отсутствии судимости, необходимые для получения визы. Мужчина заверил, что готовые документы девушка сможет забрать к середине сентября в Иркутске, как только подойдет электронная очередь. Однако спустя время он перестал выходить на связь, сменив номер и удалив аккаунт в соцсети. В декабре потерпевшая обратилась в полицию.

«46-летний подозреваемый задержан. Злоумышленник признался в обмане и пообещал возместить причиненный ущерб. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, работает. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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