Происшествия 18.03.2022 в 13:18
В Улан-Удэ бродячие псы на глазах у детей разорвали кота
Жители поселка Аэропорт в ужасе от количества бездомных животных
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ бродячие псы на глазах у горожан и детей разорвали кота. Фотографию, на которой запечатлена собака, держащая в пасти погибшее животное, появилась в соцсетях.
Напомним, проблема бродячих собак в столице Бурятии стоит настолько остро, что под нее даже выделили билборды. На них фотографии отловленных собак, которых можно взять себе.
Между тем, как ранее сообщили в городской администрации, с начала холодного периода усилена работа по предотвращению нападений на людей: в каждом районе города созданы оперштабы, вайбер-чаты для заявок на отлов. Однако зимой 2021-2022 года сообщения о нападениях собак на людей появлялись едва ли не еженедельно.
Жителям поселка предлагают приобрести перцовые баллончики, якобы они спасают от нападения.
«Аэропорт кишит собаками. В нашем районе без шокера уже никуда не сходить. Да и его они уже перестали бояться. Нападают на стариков . Рвут заживо на части несчастных котов. Сегодня опять разодрали кошку. На глазах детей с детского сада ! Как она кричала...как отбивалась ...но против двух собачин , кусающих ее, ничего не сделаешь. Пока я неслась спасать ее, все было кончено»- пишет автор поста.
Напомним, проблема бродячих собак в столице Бурятии стоит настолько остро, что под нее даже выделили билборды. На них фотографии отловленных собак, которых можно взять себе.
Между тем, как ранее сообщили в городской администрации, с начала холодного периода усилена работа по предотвращению нападений на людей: в каждом районе города созданы оперштабы, вайбер-чаты для заявок на отлов. Однако зимой 2021-2022 года сообщения о нападениях собак на людей появлялись едва ли не еженедельно.
Тегисобака