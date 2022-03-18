Происшествия 18.03.2022 в 13:18

В Улан-Удэ бродячие псы на глазах у детей разорвали кота

Жители поселка Аэропорт в ужасе от количества бездомных животных
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ бродячие псы на глазах у детей разорвали кота
pixabay.com
В Улан-Удэ бродячие псы на глазах у горожан и детей разорвали кота. Фотографию, на которой запечатлена собака, держащая в пасти погибшее животное, появилась в соцсетях.



«Аэропорт кишит собаками. В нашем районе без шокера уже никуда не сходить. Да и его они уже перестали бояться. Нападают на стариков . Рвут заживо на части несчастных котов. Сегодня опять разодрали кошку. На глазах детей с детского сада ! Как она кричала...как отбивалась ...но против двух собачин , кусающих ее, ничего не сделаешь. Пока я неслась спасать ее, все было кончено»

- пишет автор поста.
Жителям поселка предлагают приобрести перцовые баллончики, якобы они спасают от нападения. 

Напомним, проблема бродячих собак в столице Бурятии стоит настолько остро, что под нее даже выделили билборды. На них фотографии отловленных собак, которых можно взять себе. 

Между тем, как ранее сообщили в городской администрации, с начала холодного периода усилена работа по предотвращению нападений на людей: в каждом районе города созданы оперштабы, вайбер-чаты для заявок на отлов. Однако зимой 2021-2022 года сообщения о нападениях собак на людей появлялись едва ли не еженедельно.
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