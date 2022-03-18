В Улан-Удэ бродячие псы на глазах у детей разорвали кота

«Аэропорт кишит собаками. В нашем районе без шокера уже никуда не сходить. Да и его они уже перестали бояться. Нападают на стариков . Рвут заживо на части несчастных котов. Сегодня опять разодрали кошку. На глазах детей с детского сада ! Как она кричала...как отбивалась ...но против двух собачин , кусающих ее, ничего не сделаешь. Пока я неслась спасать ее, все было кончено»

- пишет автор поста.