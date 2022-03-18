В Улан-Удэ уголовник вступил в схватку с росгвардейцами

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии получили вызов из питейного заведения на ул. Гагарина, где сработала кнопка «тревожной сигнализации». Прибыв на место, правоохранители увидели потасовку, в ходе которой две девушки пытались отнять сумочку у мужчины.«В ходе разбора росгвардейцы установили, что мужчина, который пытался убежать от девушек, совершил кражу. В ходе задержания подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оказал злостное неповиновение», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.Тем не менее, злоумышленника скрутили и доставили в полицию. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний улан-удэнец. Мужчина признался, что, воспользовавшись моментом, тайно похитил дамскую сумочку, после чего попытался скрыться.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сумочка возвращена хозяйке.Фото: Росгвардия Бурятии