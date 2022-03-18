Происшествия 18.03.2022 в 15:42

В Улан-Удэ уголовник вступил в схватку с росгвардейцами

Пьяного мужчину, подозреваемого в краже, скрутили и доставили в полицию
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ уголовник вступил в схватку с росгвардейцами
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии получили вызов из питейного заведения на ул. Гагарина, где сработала кнопка «тревожной сигнализации». Прибыв на место, правоохранители увидели потасовку, в ходе которой две девушки пытались отнять сумочку у мужчины.

«В ходе разбора росгвардейцы установили, что мужчина, который пытался убежать от девушек, совершил кражу. В ходе задержания подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оказал злостное неповиновение», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Тем не менее, злоумышленника скрутили и доставили в полицию. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний улан-удэнец. Мужчина признался, что, воспользовавшись моментом, тайно похитил дамскую сумочку, после чего попытался скрыться.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сумочка возвращена хозяйке.

Фото: Росгвардия Бурятии
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