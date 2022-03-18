В Улан-Удэ ищут очевидцев тройного ДТП

В соцсетях активно распространяется призыв отозваться очевидцев ДТП, которое произошло 18 марта 2022 года в 8.15 на кольцевом движении со стороны улицы Ключевской. Здесь в очередной раз произошло ДТП, на этот раз тройное.- Здравствуйте! Очевидцы ДТП, в котором столкнулись 3 автомобиля: Toyota, Mazda, Hyundai, большая просьба отозваться и написать мне в личку или позвонить по номеру: 89146302052. Может быть, у кого-то есть записи с видеорегистратора. Спасибо заранее! – пишут пользователи в паблике «Злой Улан-Удэ (Бурятия) 03».Фото: Злой Улан-Удэ (Бурятия) 03