Происшествия 19.03.2022 в 08:44
В Бурятии браконьер, нападавший на лесного инспектора, получил реальный срок
Осужденный отправится в колонию общего режима
Текст: Номер один
Напомним, в свое время это громкое дело наделало немало шума. В октябре 2020 года государственные инспекторы Байкальского заповедника задержали группу из 5 браконьеров, которая на автомобиле УАЗ 469 производила незаконную охоту в заказнике – на особо охраняемой природной территории. В момент задержания нарушители попытались скрыться, ослепив госинспектора дальним светом фар и сбив его автомобилем. Здоровью участкового госинспектора Сергея Красикова был нанесен вред.
До этого преступники успели незаконно добыть двух косуль, а когда их настигли инспекторы, попытались сбежать.
Огласку дело получило после того, как следственные органы и прокуратура Мухоршибирского района отказались возбуждать уголовное дело по наезду на инспектора. Более того, вместо этого они завели дело по заявлению браконьеров, обвинявших Сергея Красикова в превышении полномочий. И только после громкого общественного резонанса уголовное дело на Красикова было прекращено.
18 марта Мухоршибирский районный суд вынес приговор по данному делу.
Пятеро обвиняемых же предстали перед судом за браконьерство. А один из них – тот, что сбил госинспектора, - за применение насилие в отношении представителя власти.
- Трое браконьеров «по горячим следам» признавали причастность к совершению преступления. Однако в суде свою вину, и то лишь в части, признал только один, - сообщают в Мухоршибирском районном суде.
В конце концов, суд признал браконьер виновными. За незаконную охоту пяти подсудимым назначены крупные штрафы в размере от 600 тысяч до 800 тысяч рублей. А браконьер, напавший на Сергея, получил четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
До этого преступники успели незаконно добыть двух косуль, а когда их настигли инспекторы, попытались сбежать.
Огласку дело получило после того, как следственные органы и прокуратура Мухоршибирского района отказались возбуждать уголовное дело по наезду на инспектора. Более того, вместо этого они завели дело по заявлению браконьеров, обвинявших Сергея Красикова в превышении полномочий. И только после громкого общественного резонанса уголовное дело на Красикова было прекращено.
18 марта Мухоршибирский районный суд вынес приговор по данному делу.
Пятеро обвиняемых же предстали перед судом за браконьерство. А один из них – тот, что сбил госинспектора, - за применение насилие в отношении представителя власти.
- Трое браконьеров «по горячим следам» признавали причастность к совершению преступления. Однако в суде свою вину, и то лишь в части, признал только один, - сообщают в Мухоршибирском районном суде.
В конце концов, суд признал браконьер виновными. За незаконную охоту пяти подсудимым назначены крупные штрафы в размере от 600 тысяч до 800 тысяч рублей. А браконьер, напавший на Сергея, получил четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Тегипроисшествия