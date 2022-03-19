Происшествия 19.03.2022 в 18:44

В Бурятии мужчина притворялся безработным, чтобы получать выплаты

В общей сложности он незаконно получил 108 тысяч рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии мужчина притворялся безработным, чтобы получать выплаты
Сейчас уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Кабанского района находится в производстве дознания ОМВД России по Кабанскому району. Его подозревают  в мошенничестве при получении выплат.

Установлено, что мужчина в ноябре 2019 года расторгнул трудовой договор с энергоснабжающей организацией, однако продолжал работать по профилю деятельности на втором месте трудоустройства - производственном предприятии. Несмотря на это, он в качестве безработного встал на учет в Центр занятости населения и, не имея на то законных оснований, стал получать пособие по безработице.

- Отметим, что гражданин был предупрежден об ответственности в случае наличия трудовых отношений при оформлении выплат. Однако факт трудоустройства он скрыл. В течение 10 месяцев им были необоснованно получены более 108 тысяч рублей. Ранее к уголовной ответственности местный житель не привлекался. Свою вину он признал, сообщает пресс-служба МВД по РБ. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Максимальное наказание согласно санкции данной статьи – арест на срок до четырех месяцев.

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