Лейтенант-танкист из Бурятии погиб на Украине

В минувшее воскресенье в Бурятии сообщили о гибели на Украине старшего лейтенанта 5-й танковой бригады из Улан-Удэ Алексея Иванова.Как сообщили в паблике «Баргузин-инфо.24/7», Алексей Иванов родился 19 июня 1987 года в селе Баргузин. В 2004 году окончил Баргузинскую среднюю школу. За время обучения в школе характеризовался только положительно.«По характеру был общительный, дружелюбный, честный, добрый. Хороший товарищ и друг. У Алеши всегда было повышенное чувство справедливости. Открытость и честность Алексея привлекала к нему одноклассников и педагогов. Внимательный и отзывчивый к чужой беде, готовый в любой момент прийти на помощь. Был физически хорошо развит. Занимался спортом», - характеризует погибшего военного «Баргузин-инфо.24/7».После окончания школы Алексея Иванов поступил в сельскохозяйственную академию. Успешно окончил ее в 2008 году. В 2009 году был призван в ряды Российской армии. В 2014 году заключил контракт с войсковой частью 46108 (5-я отдельная гвардейская танковая бригада), где в дальнейшем проходил военную службу по контракту.В 2020 году женился. У Алексея Иванова остались двое детей – годовалая дочь и 6-летний сын.Фото: «Баргузин-инфо.24/7»