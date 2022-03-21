Происшествия 21.03.2022 в 09:44

Лейтенант-танкист из Бурятии погиб на Украине

У 34-летнего Алексея Иванова остались жена и двое маленьких детей
A- A+
Текст: Константин Воронов
Лейтенант-танкист из Бурятии погиб на Украине
В минувшее воскресенье в Бурятии сообщили о гибели на Украине старшего лейтенанта 5-й танковой бригады из Улан-Удэ Алексея Иванова.  
 
Как сообщили в паблике «Баргузин-инфо.24/7», Алексей Иванов родился 19 июня 1987 года в селе Баргузин. В 2004 году окончил Баргузинскую среднюю школу. За время обучения в школе характеризовался только положительно.

«По характеру был общительный, дружелюбный, честный, добрый. Хороший товарищ и друг. У Алеши всегда было повышенное чувство справедливости. Открытость и честность Алексея привлекала к нему одноклассников и педагогов. Внимательный и отзывчивый к чужой беде, готовый в любой момент прийти на помощь. Был физически хорошо развит. Занимался спортом», - характеризует погибшего военного «Баргузин-инфо.24/7».

После окончания школы Алексея Иванов поступил в сельскохозяйственную академию. Успешно окончил ее в 2008 году. В 2009 году был призван в ряды Российской армии. В 2014 году заключил контракт с войсковой частью 46108 (5-я отдельная гвардейская танковая бригада), где в дальнейшем проходил военную службу по контракту.

В 2020 году женился. У Алексея Иванова остались двое детей – годовалая дочь и 6-летний сын.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
Теги
Украина

Все новости

В Монголии прошел «Весенний фестиваль беркутов»
21.03.2022 в 10:58
В Бурятии на выходные сбили двух пьяных и двух детей
21.03.2022 в 10:32
В Бурятии начинающий водитель сбил пьяную женщину
21.03.2022 в 10:20
В Бурятии будут судить рыбинспектора, служившего браконьерам
21.03.2022 в 10:19
В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 133 тысячи
21.03.2022 в 09:45
Лейтенант-танкист из Бурятии погиб на Украине
21.03.2022 в 09:44
В Бурятии ритуальные услуги популярнее парикмахерских
20.03.2022 в 19:19
Россияне дорожат своей профессией и работой
20.03.2022 в 18:31
В Бурятии выставлена на продажу база курорта «Умхэй»
20.03.2022 в 16:46
В Бурятии предприятия большей частью вкладывают сами в себя
20.03.2022 в 13:04
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
В Бурятии на выходные сбили двух пьяных и двух детей
ГИБДД фиксирует всплеск наездов на пешеходов
21.03.2022 в 10:32
В Бурятии начинающий водитель сбил пьяную женщину
Несмотря на небольшой стаж, парень успел 41 раз нарушить ПДД
21.03.2022 в 10:20
В Бурятии будут судить рыбинспектора, служившего браконьерам
Он продавал им информацию  о дислокации постов рыбоохраны и полиции и графике полетов квадракоптеров над Байкалом
21.03.2022 в 10:19
В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 133 тысячи
Из них на Улан-Удэ приходится 44% - более 56 000
21.03.2022 в 09:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru