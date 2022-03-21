Происшествия 21.03.2022 в 10:20

В Бурятии начинающий водитель сбил пьяную женщину

Несмотря на небольшой стаж, парень успел 41 раз нарушить ПДД
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии начинающий водитель сбил пьяную женщину
Наезд на пешехода произошел вчера ночью в Поселье. Как сообщили в ГИБДД Бурятии,  20-летний парень за рулем автомобиля «Тойота Королла» на ул. Советской сбила 46-летнюю пьяную женщину. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель получил права менее года назад и уже успел совершить 41 нарушение.

Фото: ГИБДД Бурятии
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