В Бурятии начинающий водитель сбил пьяную женщину

Наезд на пешехода произошел вчера ночью в Поселье. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 20-летний парень за рулем автомобиля «Тойота Королла» на ул. Советской сбила 46-летнюю пьяную женщину. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в больницу.Как отметили в Госавтоинспекции, водитель получил права менее года назад и уже успел совершить 41 нарушение.Фото: ГИБДД Бурятии