Происшествия 21.03.2022 в 10:20
В Бурятии начинающий водитель сбил пьяную женщину
Несмотря на небольшой стаж, парень успел 41 раз нарушить ПДД
Текст: Константин Воронов
Наезд на пешехода произошел вчера ночью в Поселье. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 20-летний парень за рулем автомобиля «Тойота Королла» на ул. Советской сбила 46-летнюю пьяную женщину. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в больницу.
Как отметили в Госавтоинспекции, водитель получил права менее года назад и уже успел совершить 41 нарушение.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как отметили в Госавтоинспекции, водитель получил права менее года назад и уже успел совершить 41 нарушение.
Фото: ГИБДД Бурятии
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