В Бурятии на выходные сбили двух пьяных и двух детей

Сразу четыре наезда на пешеходов произошли в минувшие выходные в Бурятии. Так, в субботу около 9 часов вечера в Прибайкальском районе 43-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на автодороге в 3 км от села Турунтаево сбил 52-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести. Как отметили в ГИБДД Бурятии, мужчина был пьян и не имел светоотражающих элементов на одежде.



