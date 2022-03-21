Происшествия 21.03.2022 в 10:32

В Бурятии на выходные сбили двух пьяных и двух детей

ГИБДД фиксирует всплеск наездов на пешеходов
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на выходные сбили двух пьяных и двух детей
Сразу четыре наезда на пешеходов произошли в минувшие выходные в Бурятии. Так, в субботу около 9 часов вечера в Прибайкальском районе 43-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на автодороге в 3 км от села Турунтаево сбил 52-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести. Как отметили в ГИБДД Бурятии, мужчина был пьян и не имел светоотражающих элементов на одежде.


Днем в воскресенье в поселке Верхняя Заимка Северо-Байкальского района 44-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» в переулке Школьный сбил 10-летнего мальчика. Ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Вечером в Улан-Удэ 42-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер» на пешеходном переходе на ул. Забайкальская сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшую с травмами госпитализировали в ДРКБ.

Как уже сообщал «Номер один», еще один наезд произошел вчера ночью в Поселье. Там 20-летний парень за рулем автомобиля «Тойота Королла» на ул. Советской сбил 46-летнюю пьяную женщину.

Фото: ГИБДД Бурятии
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