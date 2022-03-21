В Улан-Удэ задержали подозрительных граждан с колесами

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования Железнодорожного района обратили внимание на двоих прохожих с автомобильными колесами на литых дисках. При виде росгвардейцев мужчины бросили колеса и попытались скрыться. Однако далеко убежать им не удалось.«При проверке документов и установлении личностей пьяные мужчины не смогли пояснить, откуда они взяли автоколеса. Задержанные, улан-удэнцы 42 и 39 лет, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Колеса у них изъяты до выяснения всех обстоятельств», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии