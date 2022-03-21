Происшествия 21.03.2022 в 12:02

В Улан-Удэ задержали подозрительных граждан с колесами

При виде росгвардейцев мужчины бросились бежать
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали подозрительных граждан с колесами
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования Железнодорожного района обратили внимание на двоих прохожих с автомобильными колесами на литых дисках. При виде росгвардейцев мужчины бросили колеса и попытались скрыться. Однако далеко убежать им не удалось.

«При проверке документов и установлении личностей пьяные мужчины не смогли пояснить, откуда они взяли автоколеса. Задержанные, улан-удэнцы 42 и 39 лет, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Колеса у них изъяты до выяснения всех обстоятельств», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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