Житель Бурятии угнал и разбил автомобиль, который оставили прогреваться

«Полицейские обнаружили угнанный автомобиль после ДТП в километре от кафе. Оперативниками уголовного розыска подозреваемый задержан спустя несколько минут в подъезде его дома. Молодой человек вину не отрицал, в содеянном раскаялся. Дознавателю он рассказал, что выйдя из увеселительного заведения, перепутал автомобиль с такси и сел на пассажирское сиденье. Заметив отсутствие водителя и ключи в зажигании, он решил самостоятельно добраться до дома» - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранним утром 19 марта в дежурную часть Северобайкальска обратился молодой человек с заявлением об угоне иномарки. Он рассказал, что распивал спиртное в ночном клубе. После закрытия несколько работников и их знакомые остались в заведении продолжать вечеринку. Во время распития спиртного автовладелец попросил своего знакомого прогреть двигатель автомобиля и отдал ему ключи. Однако товарищ, выполнив просьбу друга, ушел, оставив ключи в зажигании. Выйдя на улицу спустя несколько минут, хозяин иномарки не обнаружил ее на парковке и сообщил в полицию.Возбуждено уголовное дело.