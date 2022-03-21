Происшествия 21.03.2022 в 13:59

Житель Бурятии угнал и разбил автомобиль, который оставили прогреваться

Мужчина пояснил, что перепутал машину с такси, сел в нее и, не увидев водителя, решил на ней уехать
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Текст: Нина Павлова
Житель Бурятии угнал и разбил автомобиль, который оставили прогреваться
pixabay.com
Ранним утром 19 марта в дежурную часть Северобайкальска обратился молодой человек с заявлением об угоне иномарки. Он рассказал, что распивал спиртное в ночном клубе. После закрытия несколько работников и их знакомые остались в заведении продолжать вечеринку. Во время распития спиртного автовладелец попросил своего знакомого прогреть двигатель автомобиля и отдал ему ключи. Однако товарищ, выполнив просьбу друга, ушел, оставив ключи в зажигании. Выйдя на улицу спустя несколько минут, хозяин иномарки не обнаружил ее на парковке и сообщил в полицию.

«Полицейские обнаружили угнанный автомобиль после ДТП в километре от кафе. Оперативниками уголовного розыска подозреваемый задержан спустя несколько минут в подъезде его дома. Молодой человек вину не отрицал, в содеянном раскаялся. Дознавателю он рассказал, что выйдя из увеселительного заведения, перепутал автомобиль с такси и сел на пассажирское сиденье. Заметив отсутствие водителя и ключи в зажигании, он решил самостоятельно добраться до дома»

- сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
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