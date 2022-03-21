В Улан-Удэ женщина ограбила школьницу

Днем 19 марта в полицию Улан-Удэ обратилась женщина. Она сообщила, что у ее 13-летней дочери неизвестная похитила телефон стоимостью 12 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, девочка была дома одна, пока мама уехала по делам. В дверь постучалась женщина и стала спрашивать хозяйку жилища, у которой семья снимает дом. Получив ответ, что она больше в доме не проживает, женщина удалилась. Вернувшись спустя несколько минут, неизвестная попросила у девочки телефон для звонка. Школьница дала незнакомке гаджет и женщина, позвонив, вернула телефон и ушла. Однако, спустя 20 минут незнакомка вновь вернулась и попросила телефон для вызова такси, убедив школьницу, что приехала в Улан-Удэ из района и ей необходимо добраться до автовокзала. После совершения звонка злоумышленница, не вернув гаджет, резко развернулась и стала убегать. Девочка попыталась ее догнать, но не смогла.Расстроенная хозяйка гаджета вышла на улицу и, встретив знакомую, с ее телефона сообщила матери о случившемся. Та, в свою очередь, сразу же обратилась в полицию.«Оперативниками уголовного розыска похищенный телефон обнаружен и изъят в одной из точек скупки Октябрьского района. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой установлена. Ранее судимая за организацию наркопритона 34-летняя улан-удэнка задержана полицейскими в тот же день. В ходе допроса женщина рассказала, что на вырученные деньги приобрела спиртное и распила его со своими друзьями», - сообщили в МВД Бурятии.По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»