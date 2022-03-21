Происшествия 21.03.2022 в 15:09
Жительница Улан-Удэ сбила ребенка и врезалась в другую машину
Мальчика госпитализировали с травмами
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня днём на ул. Октябрьской.
По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля «Тойота Калдина» на пешеходном переходе сбила 8-летнего ребёнка, после чего врезалась в «Форд Фокус». В результате наезда мальчик получил травмы и был госпитализирован.
Напомним, за минувшие выходные в Бурятии сбили четырех пешеходов, в том числе двух несовершеннолетних.
Фото: ГИБДД Бурятии
По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля «Тойота Калдина» на пешеходном переходе сбила 8-летнего ребёнка, после чего врезалась в «Форд Фокус». В результате наезда мальчик получил травмы и был госпитализирован.
Сейчас на месте ДТП работают полицейские.
Напомним, за минувшие выходные в Бурятии сбили четырех пешеходов, в том числе двух несовершеннолетних.
Фото: ГИБДД Бурятии
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