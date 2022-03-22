Происшествия 22.03.2022 в 08:32
В Бурятии будут судить тракториста, устроившего смертельное ДТП
Мужчина не оборудовал свой прицеп габаритными огнями
Текст: Константин Воронов
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кабанского района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, обвиняемый, управляя трактором, перед выездом на дорогу не разместил на прицепе габаритные огни, светоотражающие знаки и элементы. Из-за этого поздним вечером 31 августа 2021 года, когда трактор ехал по федеральной трассе в Кабанском районе, следовавший за ним водитель не смог своевременно обнаружить опасность. В результате автомобиль столкнулся с прицепом трактора, от полученных травм 53-летний водитель иномарки скончался.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, обвиняемый, управляя трактором, перед выездом на дорогу не разместил на прицепе габаритные огни, светоотражающие знаки и элементы. Из-за этого поздним вечером 31 августа 2021 года, когда трактор ехал по федеральной трассе в Кабанском районе, следовавший за ним водитель не смог своевременно обнаружить опасность. В результате автомобиль столкнулся с прицепом трактора, от полученных травм 53-летний водитель иномарки скончался.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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