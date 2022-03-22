Происшествия 22.03.2022 в 09:50

В Улан-Удэ сбили еще одного пешехода

Череда наездов на людей в республике не прекращается
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сбили еще одного пешехода
Вчера около 7 часов вечера очередное ДТП с наездом на пешехода зафиксировали в ГИБДД Бурятии. Как сообщили в Госавтоинспекции, в Улан-Удэ 38-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер», следуя по дворовой территории на ул. Герцена, сбил 27-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести.

Напомним, днем 21 марта в Улан-Удэ 39-летняя водитель автомобиля «Тойота Калдина» на пешеходном переходе на ул. Октябрьской сбила 8-летнего мальчика, ребенка госпитализировали. За минувшие выходные в республике было зафиксировано 4 наезда на людей. В двух случаях пострадали пьяные взрослые, еще в двух – несовершеннолетние.

Фото: ГИБДД Бурятии
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