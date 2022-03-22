Житель Улан-Удэ неделю пил на украденные из дацана пожертвования

9 марта в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже ящика с пожертвованиями из буддийского храма. Сумму похищенных средств подсчитать оказалось невозможным, а сам ящик, изготовленный по заказу, оценили в 6,5 тысяч рублей.На вора удалось выйти случайно. Как сообщили в МВД Бурятии, в ходе патрулирования полицейские остановили пьяного мужчину. Тот рассказал, что несколько дней распивал спиртное со своим знакомым, который хвастался, что похитил из дацана ящик с пожертвованиями.Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого - 47-летнего мужчину. Он рассказал, что 9 марта пришёл в храм, чтобы собрать мелочь. Увидев на столе незакреплённые ящики, он спрятал один из них под куртку и спокойно вышел из помещения. Затем он зашел за гаражи, расположенные неподалеку, сломал ящик и забрал наличность. На похищенные деньги приобрел алкоголь и около недели употреблял спиртное с товарищами. Ящик полицейские нашли и вернули в дацан.«Злоумышленник не работает, ведет асоциальный образ жизни и не имеет постоянного места жительства. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»