Происшествия 22.03.2022 в 12:45

В Улан-Удэ задержанный пьяный водитель дико орал и инсценировал обморок

О нарушителе в полицию сообщили бдительные горожане (видео)
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержанный пьяный водитель дико орал и инсценировал обморок
Ночью в минувшую пятницу в полицию Улан-Удэ поступило сразу несколько сообщений о том, что по ул. Тобольской движется автомобиль «Тойота Калдина», водитель которого, возможно, пьян. Ориентировка на задержание была немедленно передана всем экипажам ДПС.

Вскоре полицейские заметили иномарку на ул. Жердева. Однако требование об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. Через некоторое время автомобиль удалось заблокировать.

За рулем автомобиля находился 33-летний мужчина с признаками опьянения, а в салоне несколько нетрезвых пассажиров. В ходе проверки выяснилось, что у нарушителя нет водительских прав. От прохождения освидетельствования он отказался.

«В ходе оформления административного материала водитель вел себя агрессивно, пытался нанести себе телесные повреждения и инсценировал обморок, пытаясь помешать сотрудникам ГИБДД. По решению суда нарушитель арестован на 10 суток, автомобиль помещен на штрафстоянку. Госавтоинспекция выражает благодарность гражданам, своевременно сообщившим в дежурную часть о пьяном водителе», - сообщили в МВД Бурятии.



Фото и видео: МВД Бурятии
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