Происшествия 22.03.2022 в 14:43

В Улан-Удэ осудили взяточника из больницы

Мужчина вымогал деньги с поставщиков оборудования
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ осудили взяточника из больницы
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего начальника службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений одного из медицинских учреждений. Он обвинялся в получении взяток.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый в силу занимаемой должности занимался приемкой товаров по договорам поставки, которые заключались медицинским учреждением с различными коммерческими организациями.

«В 2017-2019 годах при нарушении исполнителем сроков поставки в больницу осветительных приборов, а также изменении характеристик поставляемого товара по трем договорам, обвиняемый потребовал от представителя поставщика незаконное денежное вознаграждение. Обещая взамен не принимать меры по взысканию штрафов и неустоек за нарушения условий контрактов. Таким способом он получил три взятки на общую сумму 124 тыс. рублей, которые переведены директором компании на банковский счет супруги должностного лица», - рассказали в следственном ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно. Также ему запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2,5 года.

Фото: «Номер один»
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