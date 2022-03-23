Происшествия 23.03.2022 в 08:18

Пьяный водитель из Улан-Удэ год скрывался от суда в Красноярском крае

В итоге мужчину все равно нашли и осудили
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Текст: Константин Воронов
Пьяный водитель из Улан-Удэ год скрывался от суда в Красноярском крае
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в пьяном вождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Летом 2020 года он  вновь попался сотрудникам ГИБДД с явными признаками алкогольного опьянения. В отношении водителя возбудили уголовное дело, в конце 2020 года его направили на рассмотрение в суд.

«Во избежание ответственности подсудимый скрылся. Его объявили в федеральный розыск с изменением меры пресечения на заключение под стражу. Спустя год злоумышленника нашли в Красноярском крае», - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5 месяцам лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com
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