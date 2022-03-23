Происшествия 23.03.2022 в 09:43
В Бурятии браконьеры застрелили жеребенка, приняв его за дикого зверя
Разделав тушу и поделив мясо, злоумышленники скрылись
Текст: Константин Воронов
В середине декабря полицию Хоринского района обратилась 38-летняя жительница улуса Тэгда. Женщина сообщила, что неизвестные похитили с пастбища в семи километрах от населенного пункта их жеребенка, отбившегося от табуна лошадей. Хозяева смогли найти лишь останки животного. Ущерб составил 50 тысяч рублей.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.
«К концу января злоумышленники были установлены и задержаны. Им оказались трое граждан от 34 лет до 41 года из Улан-Удэ и Иволгинского района. Ночью мужчины на внедорожнике приехали в Хоринский район поохотиться в лесу и по ошибке вместо дикого зверя застрелили домашнее животное, залучив его луч-фарой. Там же разделав тушу, они разделили между собой мясо и скрылись», - рассказали в МВД Бурятии.
Как сообщили в полиции, охота производилась подозреваемыми вне охотугодия, без лицензии на добычу зверя. У мужчин изъяты гладкоствольное огнестрельное оружие (хранилось на законном основании), луч-фара и внедорожник. Ранее злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе один – за незаконную охоту. Двое из них не трудоустроены.
«Мужчины признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», которое в последующем будет направлено для соединения в подразделение следствия. Расследование продолжается», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: pixabay.com
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.
«К концу января злоумышленники были установлены и задержаны. Им оказались трое граждан от 34 лет до 41 года из Улан-Удэ и Иволгинского района. Ночью мужчины на внедорожнике приехали в Хоринский район поохотиться в лесу и по ошибке вместо дикого зверя застрелили домашнее животное, залучив его луч-фарой. Там же разделав тушу, они разделили между собой мясо и скрылись», - рассказали в МВД Бурятии.
Как сообщили в полиции, охота производилась подозреваемыми вне охотугодия, без лицензии на добычу зверя. У мужчин изъяты гладкоствольное огнестрельное оружие (хранилось на законном основании), луч-фара и внедорожник. Ранее злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе один – за незаконную охоту. Двое из них не трудоустроены.
«Мужчины признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», которое в последующем будет направлено для соединения в подразделение следствия. Расследование продолжается», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: pixabay.com
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