В Бурятии браконьеры застрелили жеребенка, приняв его за дикого зверя

В середине декабря полицию Хоринского района обратилась 38-летняя жительница улуса Тэгда. Женщина сообщила, что неизвестные похитили с пастбища в семи километрах от населенного пункта их жеребенка, отбившегося от табуна лошадей. Хозяева смогли найти лишь останки животного. Ущерб составил 50 тысяч рублей.По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.«К концу января злоумышленники были установлены и задержаны. Им оказались трое граждан от 34 лет до 41 года из Улан-Удэ и Иволгинского района. Ночью мужчины на внедорожнике приехали в Хоринский район поохотиться в лесу и по ошибке вместо дикого зверя застрелили домашнее животное, залучив его луч-фарой. Там же разделав тушу, они разделили между собой мясо и скрылись», - рассказали в МВД Бурятии.Как сообщили в полиции, охота производилась подозреваемыми вне охотугодия, без лицензии на добычу зверя. У мужчин изъяты гладкоствольное огнестрельное оружие (хранилось на законном основании), луч-фара и внедорожник. Ранее злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе один – за незаконную охоту. Двое из них не трудоустроены.«Мужчины признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», которое в последующем будет направлено для соединения в подразделение следствия. Расследование продолжается», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com