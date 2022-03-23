Происшествия 23.03.2022 в 14:30

В Улан-Удэ ищут мужчину, подозреваемого в похищении сына у бывшей жены

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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ищут мужчину, подозреваемого в похищении сына у бывшей жены
Следственный комитет Бурятии расследует уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Забайкальского края Рязанова Сергея Николаевича, 29.03.1974 года рождения. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщили в следственном ведомстве, 20 декабря 2020 года подозреваемый мужчина, прибыв в Красноярск, похитил у бывшей супруги их общего 8-летнего ребенка, который по решению суда после развода родителей проживал с матерью. После этого мужчина отвез мальчика к себе домой в Читу, где оставался с ним в течение некоторое времени. По заявлению матери в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое позже направлено для производства предварительного расследования в Бурятию, так как установлено, что в марте 2021 года отец перевез ребенка в Улан-Удэ, где проживал в арендованной квартире. С этого времени сведения о местонахождении и состоянии ребенка неизвестны.

«Просим всех граждан, в том числе предоставляющих жилые помещения для найма, обладающих любой информацией о местонахождении Рязанова и его несовершеннолетнего сына, позвонить по телефонам: 02 (102) (полиция), 8 924 772-12-28 (дежурный следственного управления), 8-950-388-84-00 (первый отдел по расследованию особо важных дел), либо сообщить имеющуюся информацию в следственное управление по адресу: г. Улан-Удэ ул. Коммунистическая, 25 а», - обратились к жителям города следователи.

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В Улан-Удэ ищут мужчину, подозреваемого в похищении сына у бывшей жены
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